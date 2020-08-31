«التعليم العالي»: التسجيل بخطة بعثات الوزارة يبدأ غدا.. إلكترونياً

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الاثنين عن بدء التسجيل في خطة بعثات الوزارة للعام الدراسي «2020/2021» عبر الموقع الالكتروني للوزارة وذلك اعتبارا من يوم غد 1 سبتمبر ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فاطمة السنان في تصريح صحفي إن التسجيل في خطة بعثات الوزارة سيتم وفق ما أعلنت عنه الوزارة في يوليو الماضي وأنه لم يتم تعديل أو تاجيل الموعد المحدد.

وأضافت السنان أن التسجيل يبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء للطلبة الحاصلين على الثانوية في عامي «2018/2019» و «2019/2020» مبينة أن خطة البعثات هذا العام ممتدة طوال شهر سبتمبر لإتاحة الفرصة لطلبة الثانويات الحكومية والخاصة للتنافس على مقاعد بعثات الوزارة.

وأوضحت أن خطة البعثات لهذا العام تضمنت التخصصات المطروحة في خطة بعثات العام الماضي وبذات النسب المطلوبة وهي موجودة على موقع الوزارة للراغبين بالاطلاع على تلك التخصصات.

وذكرت أنه بناء على توجيهات واعتماد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي يمكن للطلبة من خريجي العام الماضي أو العام الحالي الحاصلين على قبول أكاديمي للفصل الدراسي الأول من العام «2020/2021» التسجيل في خطة بعثات الوزارة.

وأفادت أنه في حال قبولهم بذات التخصصات ستقوم الوزارة بتسديد الرسوم الدراسية لذات الفصل الذي قبلوا فيه في خطة البعثات.

ودعت السنان الطلبة للاطلاع على التخصصات المطروحة وشروط التسجيل بها قبل إنهاء اجراءات التسجيل لضمان عدم الخطأ بتحديد الرغبات مبينة أنه يمكن للطالب التسجيل في ثماني رغبات كحد أقصى.

ولفتت إلى أن ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص لبعثات الوزارة يتم للتخصصات المطروحة في الخطة فقط مناشدة الطلبة الراغبين بالتسجيل في خطة بعثات الوزارة التسجيل في الموقع المخصص للبعثات وليس بعثات التميز أو بعثات الايفاد الطبي المباشر.

وأوضحت أن بعثات التميز لتقديم الطلبة الحاصلين على قبول لدراسة البكالوريوس من احدى الجامعات المتميزة في دول الابتعاث أما الايفاد الطبي المباشر فهو للحاصلين على قبول بأحد التخصصات الطبية من إحدى جامعات ودول الابتعاث.

وبينت استعداد الوزارة لاستقبال اي استفسارات خاصة بالبعثات على ايميلات الوزارة المعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة متمنية التوفيق للابناء الطلبة في التقديم لبعثات الوزارة للعام الدراسي «2020/2021».