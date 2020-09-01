بلدية «الأحمدي»: رفع 35 سيارة مهملة و6 قوارب

تواصل الفرق الرقابية بإدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة في أفرع البلدية بالمحافظات جولاتها الميدانية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي من سيارات مهملة وسكراب وأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر في إطار الحملة التي أطلقتها بلدية الكويت لرفع مستوى النظافة بجميع المحافظات.

وفي هذا السياق، نفذت الفرق الرقابية بإدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة بفرع بلدية الأحمدي جولة ميدانية بمنطقتي الفحيحيل والفحيحيل الصناعية أنطلقت صباح أمس واستمرت لمدة 4 ساعات مستخدمة في ذلك عددا من آليات النظافة و50 عامل نظافة كنس يدوي.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي، أن الجولة تأتي في إطار توجيهات الإدارة العليا في البلدية برفع مستوى النظافة في جميع المحافظات، مشيرا في هذا الخصوص إلى إنها شملت كافة الأعمال التي تتعلق بأعمال النظافة من كنس يدوي ورفع مخلفات فضلا عن وضع ملصقات ورفع سيارات مهمله وسكراب في الساحات والميادين.

وأشار العتيبي إلى أن الجولة أسفرت عن رفع 35 سيارة مهملة وسكراب و6 قوارب ووضع 40 ملصقا على سيارات مخالفة ونقل 767 م3 من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م. الحميدي المطيري، أن الحملة تأتي في إطار متابعة أعمال السلامة والتأكد من تطبيق إشتراطات السلامة للعقارات قيد الإنشاء والهدم من تسوير تلك المواقع والتأكد من وضع الأنقاض في أماكنها المخصصة، لافتا إلى أن الجولة أسفرت عن توجيه تنبيه لوجود أنقاض بناء وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بعد إنتهاء المدة القانونية.