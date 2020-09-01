وزير التربية: التعليم قضية مجتمعية.. ويمر بظروف استثنائية تتطلب تضافر الجهود

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي أن التعليم قضية مجتمعية ويمر بظروف استثنائية تتطلب تضافر الجهود ومواكبة المستجدات.

واضاف الوزير الحربي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان عالم المعرفة لايتوقف عند مرحلة أو زمن أو ظرف طارئ بل يتطور في لحظات سريعة تتطلب اللحاق بالركب العالمي.

وقال ان ذلك لن يتحقق الا بتعاون الجميع في المنزل والمدرسة وتفهم المجتمع للوضع الراهن وتقبل المشاريع الجديدة مثل التعليم الإلكتروني عن بعد والتطورات التكنولوجية التعليمية.

وأعرب عن آماله وثقته بإخوانه المعلمين والمعلمات نحو تهيئة البيئة الملائمة للمتعلم في التجربة الأولى من نوعها وتحقيق كافة الأهداف الرامية نحو تعليم أفضل.

وأكد الدكتور الحربي حرص الوزارة على استكمال الاستعدادات وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للمدارس وتلبية المطالب المستحقة وفق الإمكانات المتاحة والعمل على رصد كافة التحديات التي قد تطرأ تحت أية ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وهنأ الوزير الحربي أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية ببدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 متمنيا أن تكون الانطلاقة جيدة لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ودعا أولياء الأمور والطلبة إلى استثمار عامل الوقت والسعي الى خلق أجواء منزلية تربوية مناسبة قبل دوام الطلاب والطالبات ولحين عودتهم إلى المقاعد الدراسية بعد انقضاء أزمة كورونا.

وكانت وزارة التربية قد أكدت اتخاذ كافة استعدادات المدارس لاستئناف العاملين بها من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية اليوم مع بدء عام دراسي جديد بعد وضع الخطط الدراسية وتوزيعها على الفصل الدراسي الأول.