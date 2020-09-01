سمو نائب الأمير يعزي رئيس النيجر بضحايا فيضانات الأمطار

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته بضحايا فيضانات الأمطار الغزيرة التي هطلت على بلاده وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا والمصابين ونزوح الآلاف من مناطقهم سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وراجيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية وللنازحين سرعة العودة لمناطقهم وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.