سمو نائب الأمير يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بضحايا فيضانات الخرطوم

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته بضحايا فيضانات إثر إرتفاع منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا والمصابين ونزوح الآلاف من مناطقهم راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وللنازحين سرعة العودة لمناطقهم وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.