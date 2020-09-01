«جمعية الكاريكاتير» تدشن معرض «الكاريكاتير في زمن الكورونا»

دشنت جمعية الكاريكاتير الكويتية اليوم الثلاثاء معرضها الإفتراضي المشترك بعنوان «الكاريكاتير في زمن الكورونا» بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويستمر حتى 16 من الشهر الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أمين عام المجلس كامل العبدالجليل في تصريح صحفي أن إقامة هذا المعرض تأتي تنفيذا لسياسة الأمانة العامة في إستمرارالتواصل مع الجمهور بالوسائل الإفتراضية كما بدأها منذ الفترة الأولى لإجتياح وباء كورونا العالم.

واوضح العبدالجليل ان المجلس اعتمد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بهذه الطريقة مواكبا للعديد من دوائر الثقافة والفكر في المنطقةالعربية والعالم.

واشار الى دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الاساسي في ظل هذا الوباء العالمي وأن إستمرار تقديم رسالته الثقافية واجب حضاري وإنساني تجاه جمهوره في دولة الكويت وخارجها.

من جانبه قال رئيس الجمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب في تصريح مماثل أن المعرض يتكون من 70 لوحة فنية تعبر عن أزمة كورونا وترصد الحياة التي عاشها العالم من الحظر المنزلي وإتباع تعليمات السلطات الصحية وإعتماد سياسات الحظر الجزئي.

وبين ان المعرض يشارك فيه 25 فنانا من أعضاء الجمعية معبرين في أغلب لوحاتهم عن شكرهم وامتنانهم للصفوف الأولى على جهودهم للحد من انتشار جائحة كورونا مبينا ان المعرض يتخلله ورش عمل وحلقات نقاشية افتراضية.