«السكنية» تستلم 67 مبنى عام بمشروع «غرب عبدالله المبارك»

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استلام عدد من المباني العامة الجديدة في مشروع «غرب عبدالله المبارك» الإسكاني، وذلك من خلال اللجان التي شكلت في شهر أغسطس 2020.

وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي أنها استلمت عدد من المباني العامة التي تنوعت بين مدارس و مساجد ومراكز اسلامية ومباني للمحلات التجارية ومباني تخص قطاع الرعاية الصحية في منطقة غرب عبدالله المبارك.

وأشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى استلام عدد «4» روضة أطفال، وعدد «4» مدرسة ابتدائية وعدد «3» مدرسة متوسطة، بالإضافة لعدد «2» مدرسة ثانوية، كما تسلمت المؤسسة عدد «10» مساجد محلية وعدد «10» مباني السكن الأمام والمؤذن التابع لهذه المساجد، علاوة على عدد «1» مبنى مركز لتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب «5» مباني مجموعة محلات تجارية.

وكشفت “السكنية” عن استلامها عدد «1» مبنى مركز صحي وعدد «1» مبنى مركز إسعاف فرعي، إلى جانب ذلك قامت المؤسسة باستلام أعمال خدمات منطقة مركز الضاحية والمباني الخاصة بها وتشمل عدد « 1 » مبنى تنمية المجتمع، وعدد «1» مبنى وحدة اجتماعية، وعدد « 1 » مخفر شرطة، وعدد « 1 » مبنى مجمع تجاري، وعدد « 1 » مجمع حكومي، وعدد « 1 » مبنى فرع غاز وغرفة الحارس له.

وتابعت المؤسسة أنه قد تم تشكيل لجان المؤسسة لإستلام مباني عامة في نفس المنطقة خلال شهر سبتمبر 2020 وتشمل عدد «2» روضة أطفال، وعدد «2» مدرسة إبتدائية، وكذلك عدد «6» مساجد محلية وعدد «6» سكن الإمام والمؤذن التابع لهذه المساجد، وعدد «3» مبنى مجموعة محلات، إضافة إلى عدد «1» مركز إطفاء.

وبينت المؤسسة أن المباني العامة المنجزة يتم تسليمها إلى الوزارات المختصة بعد استلامها من مقاول المشروع تمهيدا لتشغيلها من قبل الجهات الحكومية، وذلك الخدمة بسكان منطقة «غرب عبدالله المبارك » وحرصا على توفير الخدمات الحكومية اللازمة لهم.

وشددت “السكنية” على حرصها أن يتضمن المشروع المباني العامة التي تغطي كل الخدمات وتواكب متطلبات الوزارات الخدمية وفق أحدث التصاميم بما يحقق توفير الخدمات المتكاملة للسكان.