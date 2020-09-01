نيابة عن سمو نائب الأمير.. وزير الديوان الأميري يتلقى اتصالا من رئيس غايانا

نيابة عن سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تلقى معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غايانا التعاونية اطمأن فخامته خلاله على صحة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لسموه حفظه الله دوام الصحة والعافية.

هذا وقد اعرب وزير شؤون الديوان الاميري عن بالغ شكره لفخامة رئيس جمهورية غايانا التعاونية على هذا التواصل متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.