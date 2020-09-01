مشروع «كفو» ينظم لقاء بعنوان «علمتنا الكورونا»

أعلن المستشار في الديوان الأميري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا على مشروع «كفو» الدكتور يوسف الإبراهيم تنظيم لقاء «عطاء هب» شهري بعنوان «علمتنا الكورونا» للحديث عن التجارب والجهود التطوعية المبذولة خلال فترة الجائحة.

وقال المستشار الإبراهيم في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن اللقاء سيعقد يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 30ر7 مساء عبر منصة زوم استكمالا لسلسلة فعاليات خاصة بكفو في ظل وباء كورونا منها فعالية الصحة النفسية التي ركزت على اهمية مراعاة سلامة الصحة النفسية في ظل ظروف الحجر.

واشار الى ان لقاءات مجتمعات كفو في شهر يونيو الفائت وملتقى «فرص في زمن الكورونا» سلطت الضوء على الفرص والجهود المبذولة في فترة الجائحة شاكرا جميع المشاركين في فعاليات كفو السابقة من متحدثين وحضور.

من جانبها قالت المدير التنفيذي لمشروع كفو فاطمة الموسوي بأن تقويم كفو مليء بالفعاليات التي يتم من خلالها التعرف على الكفاءات وانجازاتهم التي نفخر بها ونعمل على التحضير لملتقى كفو السنوي الرابع في شهر أكتوبر المقبل.

وافادت انه سيشارك في اللقاء مؤسسة مبادرة النوير الشيخة انتصار سالم العلي الصباح للحديث عن الحملة التي أطلقتها بعنوان «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها».

واضافت انه سيكون من ضمن المتحدثين مؤسس ورئيس الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم آمال الساير ومدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب وليد الأنصاري وعضو مجلس مدينة اليرموك الصحية فريد الفوزان.

واوضحت ان مشروع كفو يتيح المشاركة لمؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية والأفراد المهتمين في مجال المجتمع المدني للتسجيل عبر الرابط الموجود في حساب كفو الانستقرام.

يذكر ان «عطاء هب» هو أحد المبادرات المنتسبة لمشروع كفو وهو عبارة عن موقع إلكتروني يربط المتطوعين والجهات والمنظمة لخدمة المجتمع بهدف رفع الوعي المجتمعي والتعاون والمشاركة في المبادرات التي لها عائد إيجابي على المجتمع واحتياجاته.