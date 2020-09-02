هيئة «شؤون القَّصر»: تطبيق مشروع التحويلات البنكية للمشمولين بالرعاية

أكد مدير إدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة العامة لشؤون القَّصر، طارق محمود الشطي أنه قد تم الانتهاء من تطبيق مشروع التحويلات البنكية بكافة أنواعها للمشمولين بالرعاية بمراحله الثلاث تزامنا مع الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة لتسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة للمشمولين بالرعاية .

تيسيرا عليهم لتحقيق تطلع مجلس الوزراء بتفعيل دور الخدمات الإلكترونية وتطوير الأنظمة الآلية للدولة للتعامل مع الظروف الإستثنائية الراهنة .

حيث تم بالمرحلة الأولى التعديل على كافة الانظمة الآلية المرتبطة بألية الصرف والتحويل البنكي وفق اشتراطات وقواعد وقوانين البنك المركزي والمعمول بها لدى البنوك المحلية والتي من خلالها تمكنت الإدارات المختصة بالهيئة من إتمام اي عملية صرف للمشمولين بالرعاية من خلال المفوضين عن طريق التحويل البنكي لها دون الحاجة لمراجعة الهيئة واستلام الشيكات وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية.

كما تم تحديث وتطوير النظم الآلية بالمرحلة الثانية من المشروع للتعامل مع صرف المستحقات المالية للراشدين من خلال التحويلات البنكية المباشرة بعد ان يتم تزويد الهيئة بالبيانات البنكية المطلوبة من قبل الرشد ليتم وبشكل آلي صرف وتحويل هذه المستحقات لحساباتهم لدى البنوك بشكل فوري دون الحاجة لمراجعة الهيئة في المستقبل.

وقد تم الانتهاء من المشروع بعد إستكمال تطبيق المرحلة الثالثة والنهائية منه والمتعلقة بالتحويلات البنكية للمعاشات والمساعدات الخاصة بالمشمولين بالرعاية .