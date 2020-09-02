محافظ الأحمدي يثمن جهود شركة نفط الكويت في مواجهة تداعيات «كوفيد 19»

– مساهمات فاعلة لـ«KOC» جنباً إلى جنب مع مختلف أجهزة الدولة

ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح الجهود الكبيرة والمساهمات الفاعلة لشركة نفط الكويت في مواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 “، وذلك جنباً إلى جنب مع قطاعات العمل والإنتاج والخدمات الصحية والأمنية والبلدية وغيرها.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير للقائمين على الشركة ومنتسبيها بوصفها شريك استراتيجي لمحافظة الأحمدي ، وذلك خلال لقائه بديوان عام المحافظة مع نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة نفط الكويت قصي العامر ، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والخدمات المشتركة بالشركة عبدالوهاب المذن .

وتخلل اللقاء إستعراض لأبرز محطات عطاء شركة نفط الكويت في دعم جهود مواجهة الوباء بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية الأشغال العامة وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية والتطوعية والخيرية ذات الصلة بالجائحة، حيث أشاد المحافظ بمستوى آداء القطاعات المعنية في الشركة والتي تعاملت مع تداعيات “كوفيد 19” وما تزال بإقتدار داخل نطاق المحافظة وخارجها .

كما تطرق اللقاء إلى مُجمل أولويات العمل والوقوف على آخر المستجدات والخطط والبرامج ومواصلة مسيرة الشراكة الفاعلة للشركة مع المحافظة على كافة المستويات.