قائد الحماية والتعزيز في «الحرس الوطني» تفقّد قوة الواجب المكلّفة بتأمين محجر «الأشغال»

قام قائد الحماية والتعزيز في الحرس الوطني العميد الركن حمد أحمد، بزيارة تفقدية إلى قوة الواجب المكلفة بتأمين محجر وزارة الأشغال العامة مقابل ستاد جابر.

ونقل العميد الركن حمد سالم إلى القوة تحيات وتقدير القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد، نائب رئيس الحرس الوطني، ومتابعة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، واعتزازهم بالدور الوطني الذي يؤديه رجال الحرس الوطني في الصفوف الأولى للتصدي لفيروس كورونا، وتقديم الدعم والإسناد لإخوانهم في كافة جهات الدولة.

وأوضح العميد البرجس أن كل المهام التي يقوم بها رجال الحرس الوطني منذ بداية الأزمة الصحية تنطلق من توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني بتسخير كل إمكانيات الحرس الوطني وقوته البشرية لدعم وإسناد أجهزة الدولة، وتفعيلاً لبروتوكولات واتفاقيات التعاون الموقعة بين الحرس الوطني ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها وزارة والصحة، داعياً قوة الواجب إلى اليقظة والانتباه والالتزام بأداء المهام، وأن يكونوا صورة مشرفة للحرس الوطني من خلال تعاملهم الراقي مع الجمهور.

يذكر أن الحرس الوطني ومنذ بداية الجائحة نفذ العديد من المهام التي تنوعت ما بين تأمين وحماية المحاجر الصحية ومراكز الإيواء والاجلاء والمشاركة في تطبيق الحظر الكلي والجزئي في عدة مناطق، وكذلك إنشاء المستشفى الميداني بمنطقة المهبولة وتقديم الرعاية الصحية لسكان المنطقة، إلى جانب إدارة وتشغيل الجمعيات التعاونية ومراكز التموين بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وتشغيل مصنع الغاز المسال وتعقيم عدد من المباني الحكومية إلى جانب الدور المجتمعي الذي اشتمل على توزيع السلال الغذائية على أهالي منطقتي حولي وخيطان خلال فترة العزل المناطقي، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين بتقديم خدمة توصيل الطلبات للمصابين بفيروس كورونا.