«متابعة الاشتراطات الصحية» تفقدت مبنى «التربية»

– المقصيد: تواصل وتعاون مستمر مع «الصحة»

قامت لجنة متابعة الإجراءات والاشتراطات الصحية للوزارات والهيئات بالدولة في وزارة الصحة متمثلة بالدكتور مشعل المستكي بزيارة تفقدية لوزارة التربية وذلك لمعاينة مبنى ديوان عام الوزارة بجنوب السرة والإطلاع على سلامة المبنى والعاملين فيه والمراجعين ومدى التقيد بالإجراءات الصحية المتبعة في قطاعات الوزارة المختلفة.

وقامت اللجنة بجولة داخل أروقة الوزارة برفقة مدير إدارة تشغيل وصيانة ديوان عام الوزارة المهندس عبدالعزيز أكبر ومن ثم التقت وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، حيث أعربت عن شكرها وتقديرها لجهود القائمين على سلامة المبنى والالتزام بالإجراءات والقواعد التي تمكن الجهات الحكومية من متابعة أعمالها بشكل تدريجي وصولا للعودة الكاملة للعمل مع الاستعداد لما يستجد من تطورات الظروف المرتبطة بمواجهة هذه الجائحة والتقيد بالتعليمات الطبية والوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية المختصة، مشددةً على ضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة من قبل جميع الموظفين من خلال لبس الكمامات والقفازات.

كما أثنت اللجنة على عملية التباعد الجسدي بين الموظفين، وثمنت الجهود التي يقوم بها مدير إدارة تشغيل وصيانة ديوان عام “التربية” في التواصل الدائم مع وزارة الصحة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد على التواصل والتعاون المستمر مع وزارة الصحة، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الطبية لخدمة المواطن والمقيم في أجهزة الدولة كافة.

كما شكر المقصيد المهندس أكبر على ما يقوم به من جهود كبيرة للحفاظ على سلامة المبنى والعاملين فيه وفق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.