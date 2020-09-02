لجنة حولي: تثبيت نسبة البناء في حديقة الشعب عند 20 %

– 12 % نسبة الاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع

وافقت لجنة حولي بالمجلس البلدي على طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالموافقة على طلب الكلية الاسترالية بإضافة طابق ثالث لمبنى ضمن حدودها بمنطقة مبارك العبدالله قطعة “5”.

وأكد مقرر اللجنة عبد العزيز المعجل خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم، أنه تمت الموافقة على طلب المشروعات السياحية بتطوير حديقة الشعب في منطقة السالمية بتثبيت نسبة البناء لـ 20% من مساحة القسيمة الكلية البالغة “129687” متر مربع، وأن تكون نسبة الاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع 12%.

وأشار المعجل إلى أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مؤقت لشبرة مصلى، وشبرة وضوء لمسجد يزيد بن الحارث بمنطقة السالمية، كما وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء تخصيص موقع لفرع بنك الكويت الوطني بمركز ضاحية حطين قطعة “4”، وإعادة تخصيصه للوازم العائلة البالغ مساحته “300” متر مربع.

وقال المعجل، إن اللجنة أبقت على الجدول كتاب وزارة الداخلية “قطاع شؤون المرور” بشأن زيادة عدد المطبات أمام مدارس محافظة حولي، فيما قامت بإحالة كتاب الهيئة العامة للرياضة بشأن ساحة الجابرية الرياضية إلى الجهاز التنفيذي.

ولفت المعجل إلى أن اللجنة حفظت الاقتراح المتعلق بتسمية الأشخاص لحين الانتهاء من لائحة التسميات التي ستصدر من مجلس الوزراء، فيما تم إحالة طلب ترحيل محول كهرباء مستحدث غير قائم من أمام منزل أحد المواطنين في منطقة أبوفطيرة إلى الجهاز التنفيذي.