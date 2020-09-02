سمو رئيس الوزراء استقبل وزير الخارجية السعودي

– تسلم رسالة خطية من خادم الحرمين إلى سمو نائب الأمير

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف اليوم صاحب السمو الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتسلم سموه خلال اللقاء رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى أخيه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.