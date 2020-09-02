السفير الديحاني يشيد بمبادرة السلطات الأردنية تقليص مدة حجر الطلبة القادمين

أشاد سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الأربعاء بمبادرة السلطات الأردنية بتقليص مدة حجر الطلبة القادمين لأسبوع واحد معتبرا ان ذلك سيسهل التحاق الطلبة الكويتيين بالعام الدراسي الجديد.

وقال الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية، إن قرار الموافقة بتقليص فترة الحجر المؤسسي من أسبوعين إلى أسبوع واحد وإلغاء الحجر المنزلي يعود بالمصلحة على الطلبة الذين يستوجب تحصيلهم الأكاديمي الدوام داخل المؤسسات التعليمية.

وذكر أن المكتب الثقافي الكويتي قام بالتنسيق مع السفارة الكويتية وخلية إدارة أزمة «كورونا» في المملكة الأردنية لتسهيل إجراءات عودة الطلبة الكويتيين ضمن تخصصات وبرامج أكاديمية محددة في الأيام المقبلة.

من جانبه قال الملحق الثقافي الكويتي الدكتور بدر المطيري ل ان عدد الطلبة الكويتيين الذين اتمو فترة الحجر المؤسسي اليوم بلغ 222 طالبا وطالبة قدموا عبر رحلات استثنائية الأسبوع الماضي.

واضاف إن المكتب سعى لبيان أهمية استكمال طلبة الطب البشري في المراحل الدراسية الرابعة والخامسة والسادسة «سنوات سريرية» تحصيلهم العلمي داخل الحرم الجامعي بالاضافة إلى طلبة طب الأسنان في المرحلتين الدراسيتين الرابعة والخامسة.

واضاف ان السلطات الصحية الأردنية وافقت على تخفيف شروط «البروتوكول» الصحي المتبع على جميع الطلبة القادمين شرط إجراء فحص «بي.سي.آر» قبل الوصول إلى الأردن في مدة لا تزيد على 72 ساعة وكذلك الخضوع للفحص عند القدوم إلى عمان وقبل الخروج من فندق الحجر الصحي.

واوضح أن السلطات وافقت ايضا على عدم فرض حجر منزلي على الطلبة بعد خروجهم من الفندق كما كان مقررا سابقا.

وكشف عن إن مجلس التعليم العالي الأردني أقر التعليم الالكتروني «عن بعد» للطلبة أصحاب التخصصات الأدبية والنظرية في الفصل المقبل مع استثناءات تقديرية لبعض التخصصات على أن تتم مراجعة آلية التعليم حسب المعطيات الوبائية.

ودعا الدارسين الكويتيين ممن تشملهم القرارات الاردنية الى تعبئة نماذج مباشرة العودة ضمن الرحلات المقبلة وهم طلبة البكالوريوس «طب بشري – طب أسنان – ودكتور صيدلي – صيدلة» لكل السنوات وطلبة «ماجستير – دكتوراه».

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور محيي الدين توق أعلن أمس تخفيض فترة حجر الطلبة القادمين من الخارج «أردنيين ووافدين» لأسبوع واحد فقط وفق الشروط الصحية المتبعة.

ويبلغ عدد الطلبة الكويتيين المقيدين في الجامعات والكليات الاردنية اكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.