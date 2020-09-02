وزير الخارجية بحث ونظيره السعودي أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة، الشيخ د. أحمد ناصر محمد الصباح، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة الخارجية، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت، حيث تناول اللقاء بحث عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة، والعمل المشترك على تعزيز أواصرها ومضامينها في مختلف مجالاتها وأبعادها الإستراتيجية، كما تم خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة.

كما أقام الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة، مأدبة غداء على شرف سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق بهذه المناسبة.

حضر اللقاء والمأدبة كل من السفير خالد سليمان الجار الله، نائب وزير الخارجية، والسفير ضاري عجران العجران، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، والسفير ناصر حجي المزين، مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسفير الشيخ علي الخالد الصباح، سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية، والسفير أيهم عبداللطيف العمر، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية، والسفير صالح سالم اللوغاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية، كما حضرها سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وأعضاء الوفد المرافق.