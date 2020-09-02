البغلي تسأل عن حملات نظافة «البلدية»

وجهت عضو المجلس البلدي م. مها البغلي سؤالا بشأن حملات النظافة التي تقوم بها بلدية الكويت، قائلة إن “البلدية أعلنت عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اطلاق حملات للنظافة في المحافظات الستة، في حين تتزايد شكاوى المواطنين على وضع النظافة وأساليب التنظيف المستخدمة”.

وذكرت البغلي أن مانشرته البلدية في موقع تويتر لصور عمال النظافة يستخدمون الكنس اليدوي لتنظيف أرصفة الشوارع أثار حفيظة المواطنين، مؤكدة أن حساب البلدية قام بنفي ذلك وذكر أن “الصور المنشورة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هي صور قديمة، وأن عقود النظافة الجديدة خالية من وسائل التنظيف البدائية”.

وطالبت البغلي بتوضيح الهدف من حملات النظافة الحالية وهل تشمل عقود النظافة الحالية أسلوب الكنس اليدوي وما هي وسائل التنظيف الحديثة التي تم إضافتها للعقود الحالية وهل تم زيادة أعداد الحاويات في العقود الحالية لتتماشي مع الزيادة في عدد السكان والتوسع العمراني الجديد؟.

واستفسرت عن غرامة عدم التزام المقاول بتوفير العدد المطلوب من الحاويات، وهل تحتوي العقود الحالية على بند غسل حاويات النفايات؟ وما هي غرامة عدم التزام المقاول بغسل الحاويات بانتظام؟ وهل أجر عامل النظافة في العقود الحالية 75 دينارا كويتيا بالشهر؟ وهل أجر عامل النظافة في العقود الحالية يتماشى مع الحد الأدنى للأجور حسب قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.