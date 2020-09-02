كمال: إنشاء مكتب لتسهيل معاملات «ذوي الإعاقة»

قدم عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال اقتراحا بإنشاء مكتب لتسهيل معاملات المواطنين ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن بلدية الكويت تقدم خدمات رئيسية عديدة للمواطنين والمقيمين يتطلب أحيانا إلى مراجعة ومتابعة إداراتها لإتمام بعض الإجراءات.

وأشار كمال إلى أن ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يحتاجون أحيانا لترتيبات تيسيرية وتعامل خاص وتسهيلات إجرائية عند متابعة ومراجعة المعاملات المتعلقة بهم في بلدية الكويت. ومن المتوقع تقدم العديد منهم بطلبات تراخيص بيوتهم خلال الفترة المقبلة مما يتطلب الاهتمام فيها.

وطالب باهتمام مع معاملات المواطنين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة للتسهيل والاستعجال عن طريق إنشاء مكتب لاستقبال المواطنين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وكبار السن يتبع مباشرة لوزير الدولة لشؤون البلدية أو مدير عام البلدية للتعامل مع معاملاتهم وإعفاء المواطنين ذوي الإعاقة من دفع الرسوم التي تقدمها بلدية الكويت للخدمات العامة وتفعيل التواصل الإلكتروني بين بلدية الكويت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لإنجاز المعاملات بشكل واضح وعاجل.