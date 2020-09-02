«المعلوماتية» تمنح 30 فائزا بمسابقة «شفت الكويت» 30 ألف دولار

الشمري: شكراً لكل من شارك وتفاعل في ظل جائحة “كورونا”

6 آلاف متنافس وأكثر دخلوا قرعة الفوز لحسم جوائز المسابقة

منحت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية ثلاثين ألف دولار أميركي للفائزين الثلاثين بمسابقة شفت الكويت الثامنة خلال القرعة التقنية التي أجرتها مساء أمس عبر انستغرام.

وقد بلغ عدد بلدان الفائزين 9 بلدان من بينها الكويت التي حصدت 7 جوائز كانت من نصيب فاطمة طلال العنزي، ذياب عويض الديحاني، عبد الوهاب نبيل العريفان، أحمد رجا منهل، مبارك سالم نافع، ريم خالد المضيان، وشيخة هاشم العبيدان.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة المهندس بسام جايد الشمري في كلمة قبل البدء بالقرعة: «يسرنا بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية – التي انطلقت عام 2001 كأول جائزة معلوماتية في الوطن العربي – أن نعبر عن شكرنا لكل من شارك وتفاعل مع هذه المسابقة التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة الصحية في المجتمع في ظل الظروف التي يعاني فيها العالم من جائحة كورونا وقانا الله وإياكم من شرها. واليوم ونحن نجري قرعة الفوز التي ستكشف عن أسماء ثلاثين فائزا ينال كل منهم ألف دولار أميركي بما مجموعه ثلاثون ألفا، يسعدنا أن نهنئ كل من سيحالفه الفوز متمنين للآخرين حظا أوفر».

ووجه الشكر لمؤسس الجائزة رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح وجميع المشاركين في إنجاح المسابقة.

وقال منسق «شفت الكويت» الدكتور عبد الله العلي: «أطلقت الجائزة عام 2010 أول مسابقة ثقافية عربية عبر المنصات التقنية تحت مسمى ‹›شفت الكويت›› استطاعت من خلالها تكوين مجتمع رقمي عربي خلال «10» عشر سنوات. وفي هذا العام تم إطلاق النسخة الثامنة من المسابقة تحت عنوان ‹›صحتك›› والتي استمرت مدة 20 «عشرين» يوما، وزارها أكثر من «23» ثلاثة وعشرون ألف زائر من «69» تسع وستين دولة. واجتازها بنجاح «6246» ستة آلاف ومئتان وستة وأربعون متنافسا من «50» خمسين دولة».