بنك الطعام يوقّع اتفاقية تعاون مع «أمانة الأوقاف» لكفالة الأيتام

الأنصاري: «أمانة الأوقاف» تعتبر الشريك الاستراتيجي في قطاع العمل الخيري بالكويت

فى إطار تعزيز قطاع العمل الخيري داخل الكويت، وقع البنك الكويتي للطعام والإغاثة اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لكفالة الأيتام داخل الكويت، وذلك تحت شعار “بالكويت نرعاكم” لرعاية وكفالة أيتام الديرة، التي تعد الحملة الأكبر بالكويت تتعلق بكفالة ورعاية الأيتام، حيث تستهدف تقديم الدعم والمساندة والمساعدة لجميع الأيتام والأرامل في جميع مناطق ومحافظات الكويت.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري إن الأمانة العامة للأوقاف تعتبر الشريك الاستراتيجي لبنك الكويتي للطعام والإغاثة في قطاع العمل الخيري داخل الكويت لرعاية وكفالة الأسر المتعففة داخل الكويت، معرباً عن تقديره للدور الإيجابي الخيري والإنساني الذي تقوم به الأمانة العامة للأوقاف.

وأضاف الأنصاري أن الاتفاقية الموقعة تأتي من باب ثقة الأمانة العامة للأوقاف في أعمال البنك الكويتي للطعام والإغاثة وطريقة عمله اتجاه العمل الخيري في الكويت، خاصة فيما يتعلق بقدرته على تغطية مختلف محافظات ومناطق الكويت من خلال فريق المتطوعين وقاعدة البيانات المزودة بجميع بيانات الأيتام أو المحتاجين والمتعففين في الكويت ما يسهل عملية الوصول إليهم ومعرفة احتياجاتهم وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وأشار الأنصاري إلى أن فكرة حملة “بالكويت نرعاكم” لرعاية وكفالة أيتام الديرة تأتي انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»، فأي منزلة وأي شرف وأي ورفعة في مرافقة النبي «صلى الله عليه وسلم» في أعلى الجنان، حيث ستوفر الحملة جميع الاحتياجات المادية والمعنوية والغذائية والمستلزمات الضرورية للأيتام، من خلال فريق عمل تطوعي محترف لديه القدرة على التعامل بحرص وبعناية في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأكد مشعل الأنصاري أن البنك الكويتي للطعام لا يدخر جهداً في رعاية الأيتام أو الأسر المتعففة أو كبار السن أو الأسر محدودة الدخل، والتي تضررت أيضاً من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن رعاية المتعففين والأيتام وكبار السن واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد على ضرورة الالتفات حول الأيتام في هذا الوقت بالذات من خلال توفير المؤن والحاجات الأساسية لهم، لافتا الى ان البنك الكويتي للطعام مستمر في متابعة حالات الأسر التابعة له خاصة الأيتام والأرامل.

وفي نهاية تصريحه أعرب الأنصاري عن شكره وأمتنانه للأمانة العامة للأوقاف بما تضمنته الاتفاقية التي ستعزز عمل بنك الطعام في مجال كفالة ورعاية الأيتام وخدمة الأسر المتعففة وتواصلها معهم داخل الكويت، مشيرا الى أن بنك الطعام حريص على تعزيز كل أواصر التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وكل شركائها.

ونوه الأنصاري إلى أنه يمكن لأي أسرة متعففة ترغب في المساعدات العينية، أن تتواصل مع البنك الكويتي للطعام هاتفياً او عبر الموقع الإلكتروني، مع التأكيد على أن عملية التواصل تجري بعيداً عن وسائل الإعلام، كعادة بنك الطعام، حفاظا على كرامة الأسر، والمتعففين. ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org. او من خلال زيارة البنك الكويتي للطعام في مقره بمنطقة قرطبة على الدائري الرابع.