«الهلال الأحمر»: 2300 أسرة استفادت من مشروع الملابس الجديدة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاربعاء عن استفادة 2300 اسرة محتاجة في الكويت من مشروع الملابس الجديدة والمسجلين بكشوفات الجمعية مشيرة الى انه يعكس مسؤوليتها نحو المجتمع الكويتي بكل أطيافه وكنوع من الالتزام بالواجب الإنساني والوطني.

وقالت مديرة ادارة المساعدات المحلية في جمعية الهلال الاحمر الكويتي مريم العدساني لوكالة الانباء الكويتية إن هذاالمشروع الذي بدأ في يوليو الماضي يندرج في إطار الأنشطة الخيرية التي تنفذها الجمعية للمساهمة في زرع البسمة ومساعدة المحتاجين.

وذكرت ان المشروع يأتي ضمن اهتمام الجمعية بمد يد العون والمساعدة وتلبية احتياجات أفراد الأسر المحتاجة مبينة انه جاء بتبرع سخي من الشركات الخاصة بالكويت.

واشارت الى ان هذا التعاون هو تعبير صادق وإشارة حقيقية على استمرارية نمو أواصر العلاقة بين الجمعية والقطاع الخاص لتكون قدوة ومثالا يحتذى به موضحة ان مشروع توزيع الملابس على الاسر المحتاجة يتواصل عاما بعد آخر.

وأعربت عن بالغ شكرها للمتبرعين ودعمهم لجهودالجمعية الانسانية داعية المواطنين والقطاع الخاص ورجال الاعمال الى التبرع للجمعية.

وبينت ان نشاطات الجمعية تمتد على المستويات المحلية والدولية مؤكدة ان العطاء الكويتي للمحتاجين لايتوقف لخدمة الانسانية.