السعدون: «قمر الحصاد» ظاهرة تحدث أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر كل عام

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن قمر الحصاد «أو قمر الذرة» ظاهرة تحدث في مثل هذه الأيام أي أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر من كل عام.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس أن القمر في العادة يتزحزح في السماء كل يوم 13 درجة مما يفسر أنه كل يوم يشرق متأخرا حوالي 50 دقيقة وخصوصا في منطقتنا.

وأوضح أنه وقت حدوث قمر الحصاد فإنه لا يتأخر كثيرا عند الشرق بسبب اقتراب خط دائرة الكسوف التي تسير عليها الشمس والقمر والكواكب مع خط الاستواء السماوي.

وذكر أنه في الكويت مثلا في الأيام العادية يتأخر شروقه كل يوم حوالي 50 دقيقة أما هذه الأيام فقد يتأخر شروقه عن اليوم الذي يسبقه 30 دقيقة وفي شمال أوروبا يتاخر 8 دقائق.

وبين أن هذا الوقت بما أنه وقت حصاد الذرة فإن وجود القمر وهو بدر يجعل المزارعين في الماضي يحصدون ليلا ونهارا مستفيدين من انبلاج نور القمر بنفس وقت مغيب الشمس نظرا إلى عدم وجود الإضاءة التي تعمل على الكهرباء حينها وسبب استعجالهم هو حصد الذرة قبل هطول الأمطار وتلف المحاصيل.