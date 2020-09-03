بلدية «العاصمة»: رفع 32 سيارة مهملة ونقل 322م3 من المخلفات والأنقاض

تواصل الفرق الرقابية بإدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة في أفرع البلدية بالمحافظات جولاتها الميدانية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي من سيارات مهمله وسكراب وأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر في إطار الحمله التي أطلقتها بلدية الكويت لرفع مستوى النظافة بجميع المحافظات .

وفي هذا السياق، نفذت الفرق الرقابية بإدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة بفرع بلدية العاصمة جوله ميدانية بمنطقتي شرق والمباركيه إنطلقت صباح أمس وأستمرت لمدة 6 ساعات مستخدمة في ذلك عددا من آليات النظافة و 50 عامل نظافة .

و أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي بأن الجوله جاءت في إطار تعليمات مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي برفع مستوى النظافة في جميع المحافظات وإطلاق حملات توعوية عن أعمال ولوائح النظافة لمدة إسبوع مع بداية كل شهر وبصفه مستمره بمشاركة إدارة السلامة بهدف القضاء على كافة السلبيات التي تشوه المنظر الجمالي للبلاد وإيصال رسالة للمواطنين والمقيمين بأهمية النظافة والإلتزام بنظم ولوائح البلدية والمشاركة المجتمعيه لرفع مستوى النظافة بجميع المناطق، مشيرا في هذا الخصوص إلى إنها شملت كافة الأعمال التي تتعلق بأعمال النظافة من كنس يدوي ورفع مخلفات فضلا عن وضع ملصقات ورفع سيارات مهمله وسكراب في الساحات والميادين .

وأشار العازمي إلى أن الجوله اسفرت عن رفع 32 سيارة مهمله وسكراب من منطقة شرق ونقل 322 م3 من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر .

ومن جانبه أوضح مراقب أعمال السلامة بإدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م. مصطفى الأربش بأن الحمله تأتي في إطار متابعة أعمال السلامة والتأكد من تطبيق إشتراطات السلامة للعقارات قيد الإنشاء والهدم من تسوير تلك المواقع والتأكد من وضع الأنقاض في أماكنها المخصصه ، لافتا إلى أن الجوله أسفرت عن توجيه 11 تنبيه لأنظمة السلامة لوجود أنقاض بناء وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بعد إنتهاء المدة القانونية .