إطلاق منصة للمشروع الرياضي «مباراتنا»

استقبل وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد صباح اليوم وكيل وزارة الدولة لشئون الشباب د. مشعل الشاهين الربيع ورئيس فريق مشروع «مباراتنا» معاذ المنيس ونائب رئيس فريق مشروع مباراتتا قيس المقدم، وذلك لمناقشة المنصة التي سيتم إطلاقها للمشروع الرياضي تحت عنوان “مباراتنا” والمدرج تحت خطط قطاع التنمية التربوية والأنشطة، حيث تم التباحث خلال الاجتماع حول انطلاقة المشروع بحلته الجديدة، وذلك عبر مختلف المدارس بجميع المناطق التعليمية والذي يهدف إلى تنمية المواهب والقدرات البدنية للطلبة والاستفادة من أوقات فراغهم خلال الفترات المسائية, وذلك لتدريبهم بشكل أمثل على لعبة كرة القدم.