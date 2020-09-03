54 قاضيا وقاضية أدوا اليمين القانونية.. اليوم

أدى 54 قاضيا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشا يوسف المطاوعة، صباح اليوم، وذلك بمناسبة تعيينهم قضاة بالمحكمة الكلية، بحضور المستشار عادل بورسلي رئيس المحكمة.

ووجه المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمة للقضاة الجدد هنأهم فيها علي الالتحاق بسلك القضاء، موضحا ان ذلك يأتي في نطاق السعي لتكويت القضاء.

وأشار المستشار المطاوعة الى تبعات المسؤولية القانونية التي يتحملونها والواجبات التي يجب الالتزام بها وحثهم على السعي لتحقيق العدل وتحقيق مصالح المتقاضين.

وبمناسبة شمول الدفعة على عدد من القاضيات أكد رئيس المجلس أن تجربة عمل القاضيات يقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة.

بدوره، أكد المستشار عادل بو رسلي رئيس المحكمة الكلية ضرورة الالتزام بكافة التوجيهات التي تؤدي إلى حسن أداء القضاة لعملهم، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على تذليل أي صعوبات تواجه عملهم لانجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت.