المنفوحي: المطاعم تعمل 24 ساعة.. وعودة نشاط المساج

– عودة المصليات في المجمعات التجارية شريطة وجود مشرف خاص لها

– «الشيشة» مازالت غير مسموح بتقديمها في المقاهي للزبائن

أعلن رئيس لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عن صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة العمل بكافة الأنشطة والمطاعم والمحلات حسب الساعات التى كانت محددة قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه يحق للمطاعم العمل لمدة 24 ساعة أما المحلات في مناطق السكن الخاص يتوجب عليها الإغلاق عند الساعة الثانية عشر في منتصف الليل.

وقال المنفوحي، إن اللجنة قررت في اجتماعها، زيادة فتح الأنشطة، مشيراً إلى سماح وزارة الصحة بعودة نشاط المساج حيث تم وضع إجراءات يتوجب التقيّد بها وتنفيذها وكذلك عودة المصليات في المجمعات التجارية وبعض المحلات شريطة وجود مشرف خاص لها ويقوم بالتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية والتباعد.

وكشف المنفوحي عن مناقشة تفعيل الأدوات الرقابية على عدم لبس الكمام، والتوصية إلى وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون يرفع إلى مجلس الوزراء لترتيب ووضع بعض العقوبات المباشرة على عدم لبس الكمام.

وأكد المنفوحي أن «الشيشة» مازالت غير مسموح بتقديمها في المقاهي للزبائن.