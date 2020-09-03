الجارالله يتلقى اتصالا من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة

– بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

تلقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة جيمس كلفرلي.

وتم خلال الاتصال استعراض عدد من أوجه العلاقات الثنائية وما حققته الاجتماعات التحضيرية للدورة المقبلة من اجتماعات مجموعة التوجيه المشتركة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي عقدت مؤخرا عبر تقنية الاتصال المرئي من إنجازات والتطلع لعقد الدورة المقبلة قريبا.

كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.