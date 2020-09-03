«ذوي الإعاقة»: استقبال أصحاب الشهادات الجاهزة للاستلام خلال الفترة المسائية

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن استقبال أصحاب شهادات الإعاقة الجاهزة للاستلام سواء الممددة أو غيرها خلال الفترة المسائية اعتباراً من الأحد المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن «استقبال أصحاب الشهاداته الممدة سنة تلقائياً بسبب أزمة جائحة «كورونا» سيتسلمون الشهادات خلال الفترة المسائية ولمدة 5 أيام من الثانية مساء حتى الرابعة عصراً، تسهيلاً على ذوي الإعاقة من المراجعات الصباحية وتجنباً للازدحام».

وذكرت الهيئة أن ما حدث من زحام أمام بوابة الدخول في حولي بسبب بعض المراجعين الذين توافدوا على الهيئة دون موعد مسبق، كما هو معمول به حالياً في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، معربة عن استعدادها الدائم والمستمر لخدمة المراجعين في جميع الظروف، وتحت أي ضغوط خارجة عن ارادتها، مشددة على ضرورة الحصول على موعد مسبق لخدمتهم على أكمل وجه.

وأضافت أن «معظم الخدماتها متاحة حالياً عبر الموقع الإلكتروني لمنع الازدحام وتسهيلاً على المراجعين دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلا في حدود ضيقة»، مهيبة بالجميع اتباع سياسة التباعد الاجتماعية، مؤكدة أنه سيتم وقف الاستقبال مساءً فور اكتمال العدد وفقاً الطاقة الاستيعابية اليومية.