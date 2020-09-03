العفاسي يطّلع على استعدادات وجهوزية قطاع الدراسات الإسلامية لبدء العام الدراسي

– دوام الهيئة الإشرافية والإدارية والتعليمية لجميع المراكز.. 29 سبتمبر الجاري

– دوام جميع الطلبة الدارسين والخريجين يبدأ 4 أكتوبر.. والدراسة عن بعد

عقد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي اجتماعاً مع مسؤولي قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للاطلاع على خطة العودة للعمل في مراكز قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 واستئناف الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020 بالنسبة للخريجين، وقد حضر الاجتماع وكيل وزارة الأوقاف المهندس فريد عمادي والوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الدكتور فهد الجنفاوي ومدراء ومراقبو القطاع .

وأوضح العفاسي: إن بدء دوام الهيئة الإشرافية والإدارية والتعليمية لجميع المراكز سيكون في 29 سبتمبر الجاري، بينما دوام جميع الطلبة الدارسين والخريجين يبدأ 4 أكتوبر في مراكز الدراسات الإسلامية والسراج المنير وشؤون القرآن، وستكون الدراسة عن بعد، فيما تبدأ اختبارات خريجي مراكز الدراسات الإسلامية ودور القرآن الكريم والأترجة ومعاهد الدراسات من 8 إلى 16 من الشهر نفسه، وسيتم استخراج نتائج خريجي الفصل الدراسي الثاني في 18 منه.

وأفاد العفاسي «إن القطاع أنجز العديد من المهام التي أوكلت إليه منها: تدريب 1500 معلم ومحفظ عن بُعد”المقرأة الإلكترونية” كما تم إنشاء أكاديمية قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لإعداد وتأهيل وتطوير 350 معلماً ومعلمة للقرآن الكريم».

وبين العفاسي أهمية الجهود التي يبذلها قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية في المجتمع الكويتي من أجل توفير بيئة تعليمية تثقيفية شرعية مميزة قائمة على نشر الفكر الوسطي من خلال دور القرآن ومراكز السراج المنتشرة في جميع محافظات الكويت.

وذكر إلى أنه مع بدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية ورفع نسبة العاملين في الجهات الحكومية إلى أكثر من 50 في المئة، بذل قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية جهوداً مضنية من أجل تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تدرك أهمية هذه المرحلة وتدرك الأعباء الموكلة على القطاع، ولهذا وفرت له جميع احتياجاته، وأزالت من أمامه جميع العقبات التي قد تعرقل المسيرة الدراسية لهذا العام.