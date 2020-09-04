عزام الصباح استقبل أمير الفهري: الكويت محطة رئيسية لرسالة سفير الألسكو للمبدع العربي

استقبل سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الايطالية الشيخ عزام مبارك الصباح النابغة التونسي أمير الفهري سفير الألسكو للمبدع العربي.

وخلال اللقاء رحب الشيخ عزام الصباح بالنابغة التونسي ذي الـ16 عاما الطالب في كلية الطب في فرنسا والحاصل على 27 جائزة ادبية على المستوى الدولي بجانب إجادته لسبع لغات ، مشيدا سعادته بالمثابرة والاجتهاد الذي يتمتع بهما “أمير الفهري”.

من جانبه، أبدى النابغة أمير الفهري تطلعه لزيارة الكويت بلد السلام لتكون ضمن المحطات الرئيسية لرسالته للسلام قائلا “نحن الجيل الجديد نحتاج الى السلام ودولة الكويت هي رمز السلام كما أنه سبيلنا الوحيد كي نبني طريق التقدم والنجاح والتفوق وان هويتنا العربية تتجاوز كل الحدود وهي التي تجعلنا شعبا موحدا يجمعه السلام وحب التسامح والتعاون لبناء مستقبل زاهر وتلك هي صورة العالم العربي الحقيقية.