الفارس: إنجاز 84 % من أعمال مشروع «شرق تيماء» الإسكاني

قامت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس بزيارة ميدانية تفقدية لمشروع ‫شرق تيماء‬ الإسكاني، والذي جاء تنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 2015 «من باع بيته»، وذلك لمتابعة التحديات التي تواجه إنجاز المشروع.

وبينت الوزيرة د. الفارس، أن العمل وخطوات الإنجاز في المشروع قائمة، والتقت خلال الجولة بقياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية المعنيين بالإشراف المباشر على المشروع وكذلك مهندس المشروع، كما وجهت بتذليل كل التحديات التي تواجه مشروع شرق تيماء الإسكاني، وذلك ليتم تسليمه للمواطنين المستحقين فور الانتهاء منه، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز به 84 %.