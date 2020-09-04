«الصحة»: غير صحيح.. إرسال نتائج مسحات مخبرية لـ«كورونا» لأشخاص لم يقوموا بعملها

نفت وزارة الصحة ما يشاع حول إرسال نتائج مسحات مخبرية لمرض “كوفيد -19” لأشخاص لم يقوموا بعملها من الأساس.

وأكدت الوزارة على أهمية الرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومة قبل تداولها، كما نفت نفيا قاطعا ماتم تداوله بشأن ما يشاع حول إرسال نتائج مسحات مخبرية لمرض “کوفید -19” لأشخاص لم يقوموا بعملها من الأساس.

وأشارت الوزارة إلى الإجراءات المتبعة مع الأشخاص الذين تجرى لهم المسحات الخاصة بمرض “کوفید -19” وآلية إرسال النتائج، إذ يطلب من الشخص عند إجراء المسحة بياناته الشخصية كالاسم ورقم الهاتف والرقم المدني، وقد يتشارك أكثر من شخص على رقم هاتف واحد، إلا أن نتيجة المسحة تصل عبر رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم تزويده، مرفقا بالرقم المدني الخاص للشخص الذي خضع للفحص.

وأهابت الوزارة بالجميع تحري الدقة في النشر والنقل، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول المعلومات للتأكد من مدى صحتها.