«البلدية»: اغلاق 90 محلا ورفع 625 سيارة مهملة.. خلال أغسطس الماضي

أوضحت البلدية بأن مفتشي الفرق الرقابية بأفرع البلدية بجميع المحافظات لا يألو جهدا في متابعة أعمال النظافة اليومية للشركات المتعاقده مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعيه وغسيل وتعقيم الحاويات ومحاسبة الشركات المقصرة بتطبيق بنود العقود المبرمة بينها وبين البلدية فضلا عن متابعة المحلات والمطاعم والأسواق الموازيه والمجمعات التجارية للتأكد من إلتزامهم بتنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة في إطار الإنتقال التدريجي للعوده للحياة الطبيعية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا للقرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية ،

وفي هذا السياق، كشفت البلدية النقاب في احصائية صادرة لها عن الأعمال التي قامت بها الفرق الرقابية خلال شهر أغسطس الماضي على كافة الأصعدة في إطار الجهود المبذولة ، كاشفة عن غسيل وتعقيم 422203 حاوية مختلفة الأحجام وسلال ، تحرير 1605 مخالفة لمحلات وأنشطه متنوعه و توجيه 5368 انذارا وتعهدا بعد الكشف على 14297 محلا فضلا عن رفع 615 سيارة مهمله تشوه المنظر العام .

وذكرت بأن المفتشين بالفرق الرقابية من خلال جولاتهم الميدانية على مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمحلات بالمحافظات لمتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر والسلطات الصحية وقرارات مدير عام البلدية قاموا بإغلاق 90 محلا لعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ولكونهم يشكلوا خطرا داهم على الجمهور.

ولفتت إلى تحرير 92 مخالفة لباعه جائلين ، واصدار 92 كتاب انهاء اشراف ، توجيه 82 تنبيها يتعلق بإجراءات السلامة ، اصدار 121 ترخيصا هندسبا ، توجيه 96 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لايصال التيار الكهربائي وإزالة 18 محصارا لللأعنام.

وأكدت بأن الفرق الرقابية بفرع بلدية محافظة العاصمة كثفت حملاتها الميدانية لرصد المخالفات وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين على الفور ، مؤكدة على أنها تعمل على قدم وساق من خلال الحملات اليومية التى تنفذها على كافة المناطق الواقعة تحت نطاق المحافظة ، مشيرة إلى متابعة وإشراف الجهاز الرقابي لغسيل وتعقيم 28772 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة ونقل1465793 م3 من النفايات السكانية و الإنشائية والسكراب والأثاث المهملة والأشجار.

وأوضحت بأن الفرق الرقابية بالمحافظة قامت بالكشف على 6450 محلا وأسواق موازيه ومطاعم وتحرير 523 مخالفة فضلا عن توجيه 311 تنبيها وغلق 62 محلا.

ولفتت إلى قيام الجهاز الرقابي بتنفيذ جولات ميدانية على المشاريع للتأكد من ترخيص السلامة والتشوين ، مشيرة إلى توجيه ووضع 75 تنبيها وملصقا لمراجعة إدارة السلامة وتحرير25 تقريرا ميدانيا فضلا عن إصدار 50 شهادة سلامة لجميع المشاريع.

وأستعرضت الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الفروانية التي أسفرت عن توجيه 1475 إنذارا لبقالات بالسكن الإستثماري والأسواق المركزية الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 187 مخالفة و غلق 24 محلا.

وأشارت إلى إصدار 121 ترخيصا للبناء ، 512 ترخيصا لمحلات ،إصدار 43 شهادة أوصاف ، 68 معاملة إنهاء إشراف إلى جانب 59 معاملة إيصال تيار كهربائي .

وأضافت بإنه تم رفع 153 مركبة مهملة وسكراب ، ووضع 641 ملصق إنذار على سيارات مهملة ، تحرير 70 مخالفة بائع متجول ،تحرير 6 مخالفات للمرسوم 9/87 حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ، تحرير 94 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات 190/2008 ، تحرير 13 مخالفة إشغال طريق للائحة 149/2008، فضلا عن غسيل وتعقيم 74021 حاوية مختلفة الأحجام وسلال

وفي نفس السياق أوضحت بأن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على كافة الأصعدة أسفرت عن الكشف على 1053 محل و توجيه 194 تنبيه وتحرير 141 مخالفة فصلا عن إزالة 996 إعلان مختلف الأحجام فضلا عن قيام المفتشين بالفريق الرقابي بالإشراف ومتابعة غسيل وتعقيم36104 حاوية مختلفة الأحجام وسلال .

وأستعرضت الجولات التي نفذها الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الجهراء والتي أسفرت عن توجيه 1561 إنذارا وتعهدا لبقالات وأسواق مركزية للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية والإشراف على الإشتراطات الصحية لــ1899 سوق مركزي فضلا عن تحرير 205 مخالفة متنوعة والكشف على 2023 بقاله ومحل.

وأشارت إلى إصدار45 شهادة أوصاف ،إصدار 24 معاملة إنهاء إشراف ، فضلا عن غسيل وتعقيم 81260 حاوية مختلفة الأحجام وسلال ، تحرير 22 مخالفة بائع متجول ، إزالة 18 محجر أغنام ،رفع ونقل 85030م3 من المخلفات مجهولة المصدر إلى جانب تنظيف 515 منطقة ووقف عملين بناء .

ولفتت إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي بمحافظة الأحمدي أسفرت عن الكشف على 1556 محل ، توجيه 324 تنبيها وإنذارا وتعهدا لبقالات ، ذلك من خلال جولاتهم الميدانية على مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمحلات بالمحافظة للتأكد من مدى الإلتزام بالإشتراطات الصحية .

وكشفت عن تحرير 316 مخالفة لمحلات وأنشطه متنوعة إلى جانب

غسيل وتعقيم 154045حاويات مختلفة الأحجام وسلال ، رفع 101 مركبة مهملة وسكراب ، وضع 22 ملصقا على سيارات مهمله ، الأفراج عن 123 سيارة إلى جانب حجز 10 بقالات متنقلة ونقل 2024 م3 من المخلفات.

وكانت حصيلة فرع بلدية محافظة حولي توجيه 1258 تنبيها وإنذارا وتعهدا لبقالات والكشف على 3215 بقالة بالإضافة إلى تحرير 104 مخالفة متنوعة لبقالات وإغلاق 4 بقالات فضلا عن غسيل وتعقيم 48001حاويه مختلفة الأحجام وسلال ، رفع 361 مركبة مهملة وسكراب ، الأفراج عن 110 سيارة، تحرير وإزالة 151 إعلان عشوائي.