«الموانئ»: السيطرة على حريق محدود في رافعة جسرية.. ولا إصابات بشرية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اندلاع حريق صباح اليوم السبت في رافعة جسرية متحركة تابعة لاحدى شركات المناولة اثناء تفريغ صلبوخ على الرصيف السابع في ميناء الشعيبة حيث تمت السيطرة عليه دون تسجيل اصابات بشرية.

وقال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية انه فور اندلاع الحريق أبلغت إدارةالعمليات البحرية مركز الإطفاء الموجود في الميناء الذي تعامل مع الحريق بالسرعة اللازمة.

واكد الشيخ يوسف العبدالله السيطرة التامة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية أو التأثير على سير العمل في الميناء.