الحربي: إنجاز المطالب المستحقة لموظفي «التربية».. ولن أسمح بسياسة الأبواب المغلقة

وعد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، بحسم جميع المطالب المستحقة لموظفي وزارة التربية والعاملين بها سواء المعلمين أو الإداريين، مشددا على أنه لن يقبل أو يسمح بسياسة الأبواب المغلقة في عهده بالوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الحربي لرئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي، الذي حمل للوزير عددا من القضايا التي تهم العاملين بالوزارة ولابد من حلها حيث وعد الوزير الحربي بدراسة جميع المطالب واتخاذ القرارات اللازمة للتنفيذ وفق القواعد المتبعة بالوزارة.

وأكد الوزير الحربي أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير العملية التعليمية وتحقيق أكبر استفادة لأبنائنا الطلاب في ظل ظروف محلية وعالمية بالغة الدقة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وثمن الوزير الحربي دور النقابة في المحافظة على حقوق العاملين بالوزارة ونقل همومهم وقضاياهم للمسؤولين ومحاولة حلها في اسرع وقت ممكن .

ومن جهته، أشاد رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي بجهود الوزير الحربي، مؤكدا أن النقابة تمد يد التعاون الكامل للتعاون للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق مطالب الموظفين المستحقة.

وأعلن العازمي، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ونقابة العاملين بوزارة التربية لانجاز جميع مطالب العاملين في الوزارة.