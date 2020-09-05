سفارتنا بلندن للراغبين بالسفر للكويت: شهادة صحية تثبت سلبية الاصابة بـ«كورونا»

شددت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة اليوم السبت على ضرورة حصول الراغبين بالسفر الى الكويت على شهادة صحية معتمدة «بي.سي.ار» تثبت سلبية الإصابة بمرض «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وذكرت السفارة في بيان صحفي انه لوحظ ومنذ عودة الرحلات التجارية من مطار هيثرو الى مطار الكويت الدولي عدم التزام عدد من المسافرين بالحصول على شهادة طبية تثبت خلوهم من الاصابة بفيروس «كورونا».

واكد البيان ان السلطات الصحية في دولة الكويت تشترط الحصول على شهادة طبية لا تتعدى صلاحيتها 96 ساعة داعيا الى ضرورة الحصول على هذه الشهادة تفاديا لالغاء سفرهم.

ونوه البيان الى ضرورة الاخذ بالاعتبار ان السلطات الصحية في دولة الكويت لازالت تفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل القادمين من جميع الوجهات.

واكد البيان اهمية تقيد القادمين الى دولة الكويت بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي المطبق عليهم بعدد من الاشتراطات ومن اهمها ارتداء الكمامات في الاماكن العامة.