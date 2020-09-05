الهاشمي: الوضع الوبائي.. مستقر

– طلبنا جهازاً جديداً يعطي نتيجة مسحة «كورونا» خلال 15 دقيقة

كشف رئيس فريق “كوفيد” المركزي في وزارة الصحة د. هاشم الهاشمي، أن نسبة إشغال أسرة “كوفيد” في العناية المركزة بلغ 17%، في حين بلغت نسبة إشغال “كوفيد” في الأجنحة 20%، مؤكداً على أن الوضع الوبائي المجتمعي مستقر حالياً.

وأعلن الهاشمي عن اعتماد وزارة الصحة بروتوكولاً علمياً مستجداً، مستمد من توصيات منظمة الصحة العالمية مع بداية فصل الشتاء يتعلق بدخول المرضى أقسام الطوارئ في المستشفيات لمنع انتشار العدوى بين المراجعين والطواقم الطبية.

وأوضح أن البروتوكول العلمي الذي أعدته وزارة الصحة يعتمد على فصل مرضى “كوفيد” عن المرضى الآخرين وإدخالهم غرف عزل، بحيث لا يكون هناك اختلاط مع غيرهم وإجراء مسحة لهم.

وأعلن أن وزارة الصحة طلبت جهازاً جديداً يمكنه إعطاء نتيجة مسحة “كورونا” خلال 15 دقيقة.

وأوضح أن وزارة الصحة مستعدة لأي موجة ثانية من جائحة “كوفيد 19″، متوقعاً ألا تحدث موجة ثانية من الوباء بسبب أن فصل الشتاء مر على الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية ولم تحصل زيادة في حالات “كوفيد”، كما توقع أن تكون الإنفلونزا الموسمية هذه السنة أخف، مشدداً على أهمية الوعي المجتمعي في التصدي للفيروس.