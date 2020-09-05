«العلوم الإدارية»: زيارة فريق الاعتماد الأكاديمي «AACSB» ستتم عن بعد

قال عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور محمد زينل ان زيارة فريق الاعتماد الأكاديمي «AACSB» العالمي للفترة 2020-2025 ستتم عبر وسائل التواصل عن بعد لتكون بذلك كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت من أوائل الكليات التي عملت بهذه الآلية.

وأوضح زينل في تصريح صحفي أمس ان النظام المتبع منذ عام 2005 يتطلب قيام الفريق بزيارات ميدانية كل خمس سنوات لمطابقة التقارير الصادرة مع السياسات والأهداف العامة للكلية ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن تلك الزيارات تتضمن مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والادارة الجامعية وبعض ممثلي جهات العمل والقطاعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي المحلي والإقليمي.

وأفاد زينل ان هذه الزيارة ستكون عبر منصة تيمز الالكترونية اذ تتضمن إجراء عدة مقابلات مع أكثر من 90 شخصية في 25 جلسة على مدى سبعة أيام بواقع خمس ساعات يوميا في الفترة من «7 – 14» سبتمبر الحالي.

وقال ان الزيارة ستختتم بلقاء مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور فايز الظفيري وعدد من نوابه عبر المنصة لاطلاعهم على ابرز نتائج التقييم كما سيقوم فريق الاعتماد الاكاديمي كذلك بالتدقيق على الكثير من الملفات الالكترونية التي تم تحويلها من نسخ ورقية الى نسخ الكترونية وتم اعدادها وتجهيزها في الاشهر الثلاثة الماضية.