5 آلاف طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات الأكاديمية بـ«الجامعة»

انطلقت صباح اليوم، اختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت والمقدمة لطلبة الصف الثاني عشر .

وفي هذا الصدد، ذكرت مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس الدكتورة رواء الجارالله، أن جامعة الكويت استعدت لاستقبال 5000 طالب وطالبة من طلبة الثانوية العامة موزعين على 3 مواقع وهي موقع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، وموقعي الخالدية والجابرية لأداء اختبارات القدرات الأكاديمية.

وأضافت أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية قامت الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة والتي أشرفت بدورها على جميع مواقع الاختبارات، حيث تم اتخاذ إجراءات السلامة قبل دخول الطلبة لمواقع الجامعة كقياس درجة الحرارة والتأكد من إرتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة الجميع داخل وخارج المباني، مضيفة أنه تم توفير غرف خاصة وتسهيل جميع الاحتياجات اللازمة لطلبتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تأجيل اختبارات الحالات المصابة أو المخالطة حفاظاً على سلامة الجميع.

وبينت د. الجارالله، أنه تم التنسيق مع اتحاد الطلبة الذي تعاون مشكورا في استقبال الطلبة و إرشادهم للدخول إلى قاعاتهم، مشيرة إلى عقد الاختبار بسلاسة ودون مواجهة أي عقبات.

وتقدمت د. الجارالله بالشكر لوزارة الصحة واتحاد والطلبة لجهودهم في مساعدة الطلبة والحفاظ على سلامتهم، ولإدارة الأمن والسلامة على تعاونها وجهودها بالإشراف على جميع مداخل ومخارج الجامعة وتنظيم حركة الدخول، والشكر موصول لجميع إدارات الجامعة المختلفة لمساهمتهم في إنجاح أداء اختبار القدرات الأكاديمية.