الوزيرة الفارس: تسليم شهادات «لمن يهمه الأمر» لأهالي «جنوب عبدالله المبارك».. قريباً

أشادت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، الدكتورة رنا الفارس، بجهود فرق العمل في مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني، وذلك من أجل تسريع الخطى لتسليم القسائم السكنية المخصصة للمواطنين المستحقين في تلك المنطقة قريباً جداً.

وتفقدت الوزيرة الفارس خلال جولة قامت بها للموقع برفقة نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. صالح الرشيدي، مجريات سير الأعمال في مشروع جنوب عبدالله المبارك والذي وصفته بالتطور الملحوظ في خطوات التنفيذ‬، مثمنة كذلك جميع الجهود التي يقوم بها فريق العمل في قطاع التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لضمان تسليم 3260 أسرة كويتية لشهادة «لمن يهمه الأمر» من أجل بدء تسلمهم لقسائمهم الإسكانية في المنطقة وتشييدها في القريب العاجل.