الحويلة: اعتماد ضوابط «التعليم عن بعد» في المدارس الأجنبية للعام الدراسي 2020-2021

اعتمد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبد المحسن الحويلة ضوابط وإجراءات التعليم عن بعد في المدارس الأجنبية كافة للعام الدراسي 2020-2021 ، معلنا إلزام هذه المدارس باستقطاع 3 أسابيع من العام الدراسي الجديد لمراجعة مناهج العام الفائت مع تقديم تقويمها الدراسي للعام الجديد في موعد أقصاه 17 الجاري.

وبين الحويلة في قراره المطول أنه يجوز للمدارس الخاصة الأجنبية تقديم حصص رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا، فيما حدد استحقاق الرسوم الدراسية على 3 دفعات الأولى في الأسبوع الأول من بداية العام والثانية في ديسمبر والثالثة في مارس، مؤكدا ان قرارا مماثلا سوف يصدر لاحقا بشأن المدارس العربية.