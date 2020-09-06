سفارتنا لدى سلطنة عمان للكويتيين ملاك الأراضي والعقارات: ضرورة نقل الملكية إلى مواطن عماني في بعض المواقع

أهابت سفارة دولة الكويت لدى سلطنة عمان بالمواطنين الكويتيين الذين يمتلكون أراض أو عقارات في المواقع التالية بسلطنة عمان، «محافظة مسندم، البريمي، الظاهرة، الوسطى، ظفار « عدا صلالة »، ولاية لوي، شناص، مصيره، الجبل الأخضر، جبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة، الجزر، الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة» ضرورة التصرف في هذه الأملاك نحو نقل ملكية هذه الأراضي والعقارات بالطرق القانونية إلى مواطن عماني، في موعد أقصاه 19/11/2020، ذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في هذه المواقع.

كما يمكن للمواطنين الكويتيين تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوفرة بموقع الوزارة التالي: www.housing.gov.om.

وأعربت السفارة الكويتية في مسقط عن استعدادها لتلقي اتصالات المواطنين على أرقام السفارة، وذلك في حال وجود أي استفسارات أو طلب مساعدة عبر الأرقام «24696097 – 24699620».