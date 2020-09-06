تدوير موسع لإشرافيي «الشؤون»

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، قرارات نقل، شملت عدد من مديري ومراقبي ورؤساء أقسام العديد من قطاعات الوزارة.

وشملت القرارات، نقل مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني حمود العتيبي مديراً لإدارة الشؤون المالية، ومديرة المالية منيرة الكندري لإدارة التوريدات والمخازن، كما تم نقل مديرة إدارة تنمية المجتمع، في قطاع التنمية الاجتماعية، نادية العازمي إلى إدارة الحضانات الخاصة، ومدير الحضانات أحمد الفودري لإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في قطاع التعاون.

وتضمنت القرارات نقل مديرة إدارة شؤون العضوية دلال المطيري إلى إدارة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى مراقب إدارة التوعية والإرشاد الديني أحمد العنزي مراقباً لإدارة العلاقات العامة، ونقل مراقبة العلاقات العامة فاطمة الفضلي مراقبة في إدارة خدمة المواطن.