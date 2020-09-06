سمو نائب الأمير يعزي الرئيس التونسي بضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة «سوسة»

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية إلى أخيه فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في مدينة «سوسة» شرقي تونس وأسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخر.

مؤكدا سموه على موقف دولة الكويت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق وتتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية.

كما ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسرة ضحية هذا العمل الإرهابي سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على المصاب بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ البلد الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.