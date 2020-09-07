«الداخلية»: واقعة الإعتداء على مقيم في «الفحيحيل» إنتهت بالصلح

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة .

وأوضحت الإدارة أنه بعد اتخاذ اللازم وفق الاجراءات القانونية المتبعه بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعه افاد انه لا يرغب بتقديم شكوى لدى المخفر بالواقعه.

هذا وقد حضر ولي امر الشباب للمحل وقام بالاعتذار منه وتم التصالح بينهم.