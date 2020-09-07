بلدية «مبارك الكبير»: توجيه 36 تنبيه لوجود انقاض ودفان 

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات ميدانية في عموم المحافظة بهدف التأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة.

وفي هذا السياق، أوضحت مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م ميساء بوشهري بأن الجولات التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بالإدارة خلال الأسبوع الماضي اسفرت عن توجيه 36 تنبيها لوجود انقاض , انتهاء ترخيص التشوين فضلا عن عدم وجود ترخيص بالموقع و عدم وجود لوحه .

وأشارت إلى قيام المفتشين بالفريق الرقابي بالكشف على 4 مواقع تشوين للتأكد من الالتزام بالمساحة المسموح المرخصة من قبل البلدية وقد تمإصدار تقرير فني لموقع تشوين .

وأكدت بوشهري على أن الإدارة تقوم بتوجيه إنذارات للشركات المخالفة لإزالة المخالفات تجنبا للغرامة وتحرير المخالفة وعند انتهاء الفترة المحددة للإنذار يتم تحرير المخالفة .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .