الياسين: الكويت بقيادة سمو الأمير وولي عهده الامين سباقة بالعمل الانساني

هنأ محمد خالد الياسين عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب وعضو المكتب التنفيذي في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة حضرة صاحب السموأمير البلاد الشيخ صباح اﻷحمد الجابر الصباح بمناسبة مرور الذكرى السادسة على لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية الكويت مركز العمل الإنساني وتكريم سموه من قبل اﻻمم المتحدة في التاسع من سبتمر من العام 2014 .

وذكر الياسين ان الكويت بقيادة صاحب السمو وولي عهدة الامين داعمين للعمل الخيري وقدموا المساعدات والمعونات وانقاذ اﻷرواح وتخفيف المعاناة على شعوب العالم، هذا الدعم اللامحدود جعل الكويت سباقة لهذا العمل الانساني الذي توارثناه من آبائنا واجدادنا.

واعرب الياسين عن فرحته الكبيرة بمنح صاحب السمو هذا اللقب مشيرا الى ان سموه قدم وسوف يقدم الكثير لخدمة الشعوب العربية والعالمية ونتمى من الله عزوجل ان يديم علينا نعمة اﻷمن واﻷمان تحت راية صاحب السمو وولي عهدة الامين حفظهم الله متمنين الله تعالى ان يشفي ويعافي سموه وان يحفظ الكويتوشعبها من كل مكروه.