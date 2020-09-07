رضا: حقن «التستوستيرون» ليست معتمدة طبياً كدواء لإنزال الوزن

– إعطاؤها للشخص السليم هرمونيا ستسبب بزيادة نسبة كثافة الدم

أكد رئيس وحدة الغدد الصماء في مستشفى الصباح د. عادل رضا أن حقن التستوستيرون ليست معتمدة طبيا كدواء لإنزال الوزن وليست ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى السمنة، لافتا إلى أنها خارج قائمة الأدوية الخاصة بالسمنة.

وقال رضا في تصريح صحافي أمس إن هناك خلط بين مريض النقص الهرموني والشخص السليم هرمونيا.

وشدد على أن اعطائها للشخص السليم هرمونيا ستسبب بزيادة نسبة كثافة الدم مما يعرضه لجلطات بالمخ والقلب وكذلك بخلل بوظائف الكبد وزيادة نسبة الاصابة بسرطان البروستاتا ومضاعفات اخرى.

وقال د. عادل رضا إن دراسات إعادة اكتشاف العجلة والترويج لما هو متوقع وإعادة ما تم اثباته منذ عشرات السنوات من جديد وإعادة تأكيد ما هو منطق وما هو متوقع فأيضا لا تثبت شيئا جديدا خاص تحديدا بالسمنة , فالتعويض الهرموني لأصحاب النقص الثابت الموثق من الطبيعي ان يستعيد الجسم حالته الطبيعية بعد التعويض الهرموني ليس فقط بهرمون التستوستيرون بل أيضا هذا بمرضى نقص الغدة الدرقية و لكن ذلك لا يستدعى إعطاء الأشخاص الاصحاء هرمونيا اذا صح التعبير جرعات دوائية هرمونية لأن بذلك ستتم صناعة خلل اكبر و اضطراب أوسع و ضرب بالعملية التنظيمية للتخاطب الكيميائي داخل الجسم.

وذكر رضا ان الدراسات ليست بروتوكولات علاجية معتمدة وهناك دراسات موجهة للترويج الدعائي والتجاري تقوم بها

“بعض شركات الادوية” لذلك ليس كل ما يتم نشره من دراسات يتم احترامه وأيضا هناك دراسات تتناقض فيما بينها وتقدم نتائج متعارضة وأيضا علينا العلم ان هناك عوامل إحصائية معقدة حاكمة للدراسات مثل حجم العينة ونوع الدراسة ودرجة قوتها وأيضا درجة الموثوقية للمجلة المنشور بها الدراسة وهذه كلها يعلم بها الاستشاريون المختصون.