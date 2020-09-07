«الموانئ» تعفي «الصحة» من الرسوم الجمركية للكمامات واللبس الواقي

أصدر مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله تعميماً بشأن الرسوم الجمركية كالأرضيات ورسوم إذن التسليم وغيرها، الخاصة بشحنات الكمامات الجراحية واللبس الواقي.

وتضمن التعميم، العمل على سرعة الإفراج عن الشحنات الخاصة بوزارة الصحة المرتبطة بمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «19 – COVID» والمتمثلة في شحنات الكمامات الجراحية واللبس الواقي، الواردة إلى الوزارة من النمسا وبكين مع إعفائها من الرسوم بكافة أنواعها.

وبيّن التعميم أنه في حال وجود رسوم إلزامية لا يمكن الإعفاء عنها، ويتم تحصيلها من الصندوق المؤقت لتلقي المساهمات النقدية لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعا كافة القطاعات والإدارات المعنية والشركات والجهات ذات العلاقة إلى العمل على تنفيذ هذا التعميم من تاريخه، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.